Путин начал встречу с президентом Зимбабве

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, передает корреспондент ТАСС.

В предыдущий раз лидеры виделись в июне 2024 года. Президент Зимбабве приезжал на Петербургский международный экономический форум.

В этот раз Мнангагва прибыл в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Республика Зимбабве - континентальное государство в южной части Африканского континента. Занимает площадь 386,9 тыс. кв. км, граничит с Ботсваной, Замбией, Мозамбиком и ЮАР, не имеет выхода к морю. Бывшее колониальное владение Великобритании (Южная Родезия), независимость провозглашена 18 апреля 1980 года. Столица - город Хараре.