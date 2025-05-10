В Кремле сделали заявление об изоляции России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию очень сложно изолировать. Об этом пишет ТАСС.
Представитель Кремля уточнил, что Россия составляет очень большую часть мира.
Москва активно развивает отношение с большим количеством стран и будет делать это дальше, подчеркнул Песков.
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Ранее пресс-секретарь напомнил о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, которое охватывает все сферы, включая вопросы безопасности.
Песков уточнил, что у РФ большое количество партнеров, которые разделяют иное, отличное от позиции Запада, мировоззрение в международных отношениях.