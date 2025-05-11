Мирошник объяснил, для чего Зеленский делает заявления о прекращении огня

Владимир Зеленский говорит о необходимости прекращения огня лишь для того, чтобы ВСУ успели перевооружиться и перегруппироваться, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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Дипломат отметил в телеграм-канале: реакцией Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле без предварительных условий стало "выдвижения предусловий".

Последние заявления Зеленского, по словам Мирошника, направлены на то, чтобы Киев «мог начать перевооружаться и перегруппироваться».

Зеленский ожидает, что в понедельник Россия подтвердит прекращение огня.