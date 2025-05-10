Путин вспомнил песню о Красной армии

Президент РФ Владимир Путин заявил о силе Красной армии, говоря о международном сотрудничестве в сфере обороны.

Выступая перед журналистами после встречи в Кремле с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, Путин отметил слова своего собеседника о планах оборонного взаимодействия.

"В моем выступлении этого не было, но я подтверждаю: такие планы есть", - заявил он.

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"Имею в виду слова известной у нас песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней", - улыбнулся Путин.

Вчера, выступая на Параде Победы, президент РФ подчеркнул, что "наш долг - отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами". Ранее Путин говорил, что никому не под силу исказить великий подвиг Красной армии.