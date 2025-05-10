Вячеслав Володин встретился с депутатами Европарламента

Беседа прошла в Госдуме и длилась два часа. Нижнюю палату парламента посетили представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии.

В заявлении ГД говорится, что спикер поблагодарил гостей за визит в Россию, отметив их решительность и желание вести диалог с коллегами из нашей страны, несмотря на позицию официальных властей некоторых европейских государств.

Сообщается, что среди тем встречи были важность диалога на принципах взаимоуважения и равенства; недопустимость искажения истории; сохранение памятников и мемориалов советским солдатам на территории Европы.