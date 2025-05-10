Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров России и Вьетнама

В Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, по итогам которых подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в конструктивной и теплой атмосфере, передает РИА «Новости».

«В теплой и конструктивной атмосфере мы подробно обсудили весь спектр вопросов российско-вьетнамского взаимодействия и международной повестки дня», - заявил Владимир Путин.

Лидеры стран приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает ТАСС.

В 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Страны приобрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году. В Кремле подчеркивают, что Москва и Ханой поддерживают интенсивный политический диалог, а двустороннее сотрудничество способствует обеспечению мира и укреплению стабильности.

Ранее генсекретарь ЦК КП Вьетнама То Лам подтвердил приоритет стратегического партнерства с Россией.