Спецпосланник Трампа нарушил постоянный протокол на встречах с Путиным

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным не воспользовался услугами личного переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на американского чиновника и двух западных представителей, знакомых с деталями переговоров.

«Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не наняв собственного переводчика во время трех встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным...», — пишет NBC News.

Уиткофф предпочел воспользоваться услугами кремлевских переводчиков.

Стало известно, что сказал Путин Уиткоффу при встрече

По данным источников, Уиткофф, который был назначен вести переговоры по вопросам прекращения конфликта на Украине, встречался с Путиным в Москве 11 февраля и 13 марта, а в Санкт-Петербурге 11 апреля. Собеседник издания добавил, что если Путин и переводчики разговаривали друг с другом на русском языке, Уиткофф не мог понять, о чем идет речь.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал нелепым мнение о необходимости избегать диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, традиционная стратегия, которой придерживается Госдепартамент Штатов, не приносит желаемых плодов. Уиткофф отметил, что личные переговоры способствуют более эффективному разрешению возникающих вопросов и способствуют достижению лучших результатов.