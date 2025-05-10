Сбор «коалиции желающих» в Киеве нацелен преимущественно на эскалацию пропаганды изоляции России, рассказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

В субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой «коалиции желающих».

По итогам встречи французский и немецкий лидеры призвали Россию согласиться на 30-дневное безусловное перемирие.

«Все это сборище в украинской столице больше про эскалацию пропаганды изоляции России. Но фиаско им гарантировано прямо на старте. Парад Победы на Красной площади с участием лидеров мировых держав в очередной раз показал провал западной политики отмены и санкционного давления на Москву», — отметил Слуцкий.

По его мнению, главы государств и правительств собрались на следующий день после проведения в Москве торжеств в честь 80-летия Великой Победы с тем, чтобы сместить фокус внимания на очередные «русофобские эскапады».

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Глава комитета заметил, что никаких прорывов в Киеве достигнуто не будет. Он добавил, что прорыв в деле мирного урегулирования будет возможен только тогда, когда Запад прекратит поставки оружия ВСУ и сосредоточится «не на войне, а на мире».