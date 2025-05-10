Медведев отверг угрозы лидеров ЕС в адрес России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также премьер-министров Великобритании и Польши — Кира Стармера и Дональда Туска — в Киев.

Как он написал на своей странице в соцсети Х, лидеры в очередной раз просто посыпали угрозами в адрес России.

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России», — говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев резко высказался по поводу «мирных» инициатив, предлагаемых лидерами стран Евросоюза.

«По-вашему, это умно, да? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!» — добавил он.

Утром 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск приехали в Киев.

Ранее Медведев на фоне визита глав стран ЕС в Киев напомнил Зеленскому о его угрозах.