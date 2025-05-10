Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама продлились три часа

Переговоры Путина с генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Кремле продлились около трех часов. Об этом сообщает Shot.

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Переговоры прошли в широком и узком составах, по итогам был подписан целый ряд двусторонних документов. Также Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.

Российский президент также отметил, что Россия и Вьетнам планируют углублять оборонное сотрудничество, проиллюстрировал строками из песни о Рабоче-крестьянской Красной армии «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что встретился с президентом и генсекретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама. По его словам, Вьетнам является давним другом и надежным партнером России.