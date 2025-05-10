Путин провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Об этом пишет РИА Новости.

В начале встречи Путин поблагодарил То Лама за решение Вьетнама участвовать в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы.

Российский лидер отметил, что участие вьетнамских воинов в борьбе с нацистами в ходе Великой Отечественной войны и борьба Вьетнама за независимость укрепляли двусторонние отношения на протяжении десятилетий.

«Сегодня они [отношения] развиваются успешно по всем направлениям», — подчеркнул Путин.

Президент отметил регулярные контакты по дипломатическим каналам, связи на уровне парламентов и представителей правительств двух стран.

Путин уточнил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2024 году вырос на 20%. Он добавил, что это хороший показатель.