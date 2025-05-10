Медведев обратился к Зеленскому после приезда лидеров ЕС в Киев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне приезда лидеров Евросоюза в Киев. Своими мыслями он поделился в Telegram-канале в субботу, 10 мая.

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В своем обращении Медведев назвал украинского лидера «тифозной вошью с накокаиненным носом», «крысой» и «уродом».

Политик задался вопросом, что будет делать Зеленский в случае, если Россия отменит трехдневное перемирие в честь 9 Мая и перестанет гарантировать безопасность пребывания европейских лидеров в Киеве.

— Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дергайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нес про парад Победы в Москве, — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Собрание европейских лидеров в Украине высмеяла и Мария Захарова: она назвала «сборищем» встречу чиновников Евросоюза во Львове в День Победы, отметив попытку «перебить» парад Победы в Москве.

До этого Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.

Лидеры Франции, Польши, ФРГ и Великобритании прибыли на Украину

Президент России Владимир Путин поддержал предложение своего американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, выдвинутое им несколько недель назад. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что в последние 10 лет Украина нарушала все достигнутые с Россией соглашения.