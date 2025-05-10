В Кремле ответили на угрозы новых европейских санкций

Россию бесполезно пугать новыми санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Европейские страны, в том случае, если Москва не примет условия безоговорочного перемирия на 30 дней, введут против России новый пакет санкций, сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать высказывания французского лидера.

«Пугать нас этими санкциями — дело пустое», — отметил Песков.

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Пресс-секретарь заметил, что Россия привыкла к санкциям и уже понимает, как будет минимизировать последствия новых.