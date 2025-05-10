Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении считает свою поездку в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешной. Об этом он рассказал в опубликованном видео на его странице в социальных сетях.

© Вечерняя Москва

По словам Фицо, он не только выполнил обещание возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но и провел четыре важные встречи, в том числе с лидерами России, Китая, Бразилии и Вьетнама.

— Думаю, что стоило ехать сюда. Это проявление суверенной словацкой внешней политики, где нам никто не может указывать, что мы можем или не можем, — заявил он.

Фицо также отметил, что Европе необходима Россия, а России — Европа, и призвал проводить политику сотрудничества, а не ненависти и изоляции.

Фицо пришлось лететь до Москвы 10 часов вместо трех часов из-за того, что страны Прибалтики запретили пролет через свое воздушное пространство. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные ограничения являются проявлением абсурдной русофобской политики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал такую практику позорищем.