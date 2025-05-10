Главы государств и правительств западных стран, посетившие Киев, желают продолжать уже проигранный конфликт, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

В совместном заявлении по прибытии они поддержали призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня. Он, по их мнению, должен «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».

«Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну», — разъяснил действия и высказывания европейских лидеров Пушков.

Ранее сообщалось, что Мерц, Макрон, Стармер и Туск установили фонари у временного мемориала на площади Независимости и почтили память погибших минутой молчания.