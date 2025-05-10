Белоусов встретился с министром обороны Узбекистана

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым. Как сообщили в Минобороны России, по итогам переговоров подписан план реализации Программы стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым. <…> По итогам переговоров стороны подписали план реализации Программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", - сказали в МО РФ.