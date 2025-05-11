Песков объяснил цели возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил цели предложения Владимира Путина о переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил он телеканалу "ТВ Центр".
Представитель Кремля при этом добавил, что украинская сторона не является самостоятельной - у нее есть кураторы. Эти самые кураторы, напомнил Песков, в прошлый раз заставили Киев выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа.
Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах
Ранее российский лидер пригласил Киев возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры без всяких предварительных условий. Песков назвал эту инициативу реальным намерением найти мирное решение.