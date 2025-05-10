В Кремле понадеялись на большую гибкость и мудрость Киева при посредничестве США

Россия надеется, что посредничество Соединенных Штатов принесет больше мудрости украинскому режиму. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму», — заявил Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Украина хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

Песков: для перемирия Запад должен прекратить поставлять оружие Украине

Как пояснил глава пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин поддерживает идею продолжительного перемирия с Украиной, однако считает, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать детали. Например, как пояснил Песков, Россия не согласится на перемирие, если Запад продолжит поставки оружия на Украину.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовят предложение о 30-дневном перемирии на Украине.