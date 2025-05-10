Песков: Киев хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ABC News, что Киев хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

«Они (власти Украины — RT.) не готовы к незамедлительным переговорам», — подчеркнул Песков.

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При этом он добавил, что президент России Владимир Путин поддержал прекращение огня, однако задал несколько вопросов. Также, по словам Пескова, временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Киев единственным препятствием на пути к перемирию.