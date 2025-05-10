Лавров оценил поведение Фицо

Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал премьеру Словакии Роберту Фицо, что Москва любуется его независимой политикой. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров оценил поведение Фицо
© РИА Новости

Перед началом переговоров словацкий премьер на русском поприветствовал делегацию России и пожал руки ее участникам, в том числе Лаврову.

«Любуемся вами!», — подчеркнул глава МИД России.

Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву

Ранее Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент России поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности.

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