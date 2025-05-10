Лавров оценил поведение Фицо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал премьеру Словакии Роберту Фицо, что Москва любуется его независимой политикой. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом переговоров словацкий премьер на русском поприветствовал делегацию России и пожал руки ее участникам, в том числе Лаврову.

«Любуемся вами!», — подчеркнул глава МИД России.

Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву

Ранее Фицо назвал «детской шуткой» попытки ряда стран Евросоюза препятствовать его визиту в Россию по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент России поблагодарил Фицо за приезд в Москву, несмотря на трудности.