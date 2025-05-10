Песков: атака в Белгороде показала, как Киев соблюдает перемирие

Атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников на здание областной администрации в Белгороде демонстрирует отношение украинской стороны к перемирию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Киева свидетельствуют о несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — заявил представитель Кремля журналистам. Информацию передает РИА Новости.

Песков: обсуждение 30-дневного перемирия невозможно без учета нюансов

Песков также прокомментировал вопрос о возможных ответных мерах со стороны России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о необходимости принятия адекватных шагов в случае подобных атак, однако сейчас ситуацию анализируют российские военные специалисты. Подробности о результатах анализа и возможных действиях пока не раскрываются.