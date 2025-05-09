Путин завершил переговоры с Фицо

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле завершились, продлившись чуть менее часа, передает корреспондент ТАСС.

Фицо прибыл в Москву, несмотря на угрозы и критику со стороны верхушки ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас угрожала "последствиями" руководителям тех стран, которые приедут в Москву на празднование юбилея Победы.

В российской столице премьер Словакии не только присутствовал на торжественном приеме в Кремле и параде Победы на Красной площади, но также принял участие в возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На памятных мероприятиях 9 Мая словацкий премьер появился со значком на лацкане, на котором изображен логотип празднования 80-летия Победы.