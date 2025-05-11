Путин: Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин в начале заявления для журналистов поблагодарил иностранных партнеров, которые участвовали в торжествах 9 Мая в Москве. Политик подчеркнул, что РФ чтит всех, кто способствовал победе над нацизмом. Путин провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве.

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Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая. Программа началась 7 мая с беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день состоялись переговоры с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго.

8 мая ключевым событием стали российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

9 мая, после парада Победы, Путин встретился с президентами Бразилии, Египта, Сербии и премьер-министром Словакии. Отдельно была организована беседа с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. ~10 мая~ переговоры продолжились с лидерами Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Ливии, а также руководителями Абхазии и Южной Осетии. Часть встреч прошла в неформальном формате: например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от Путина наградной лист своего отца - Героя Советского Союза.