В Кремле назвали условие для продолжительного перемирия с Украиной

Условие для продолжительного временного перемирия с Украиной — Запад должен перестать поставлять украинским Вооруженным силам страны оружие. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран? <...> В противном случае это будет иметь преимущество для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска», — заявил Песков.

Он добавил, преодолев неоднократные попытки журналистки ABC перебивать, что Россия не собирается давать Украине такое значимое преимущество.

Украина решила начать экспорт оружия

Также Дмитрий Песков добавил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о скором 30-дневном перемирии с Украиной необходимо уточнить.

Мерц подчеркнул, что полностью согласен с инициативой президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня, а также добавил, что эту позицию разделяют правительства Франции, Великобритании и Польши.

Ранее Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине.