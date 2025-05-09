Лавров сказал Фицо, что в РФ любуются его поведением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал премьеру Словакии Роберту Фицо, что Москва любуется его независимой политикой, передает корреспондент ТАСС.
Перед началом переговоров Фицо на русском поприветствовал делегацию РФ и пожал руки ее участникам, в том числе Лаврову.
"Любуемся вами!" - отреагировал глава МИД России.
Вернувшись на пост премьер-министра Словакии в 2023 году, Роберт Фицо отказался от откровенно антироссийского курса, который занимало прежнее правительство в Братиславе. Зимой 2024 года политик, несмотря на критику из Брюсселя, прибыл с рабочим визитом в Москву, чтобы встретиться с Путиным.
Нынешняя поездка Фицо в Россию также подверглась критике верхушки ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями руководителям тех стран, которые приедут в Москву на празднование юбилея Победы.