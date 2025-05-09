В Кремле высказались о 30-дневном перемирии на Украине

Предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно без учета нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля указал, когда тема перемирия была поднята администрацией президента США Дональда Трампа, она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным "с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом".

США высказались о 30-дневном прекращении огня на Украине