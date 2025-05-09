Путин пообещал Мадуро оставаться в контакте

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Венесуэлы Николаса Мадуро за участие в праздничных мероприятиях к 80-летию Победы, а также пообещал оставаться в контакте.

"Большое спасибо", - обратился Путин к идущим ему навстречу Мадуро с женой после торжественного приема в Кремле по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Поздравляю! Все очень хорошо, очень трогательно", - ответил президент Венесуэлы. "Будем в контакте", - сказал президент РФ, пожимая руку лидеру Венесуэлы.

Прощаясь с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, Путин также пообещал ему продолжать общение. "Мы остаемся в контакте, продолжим работу", - отметил он.