Путин заявил, что высоко ценит решение Вучича приехать в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин выразил президенту Сербии Александру Вучичу признательность за то, что он приехал в Москву на День Победы. Лидеры стран встретились в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

«Позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы искренне ценим, что в столь знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами в Москве принимаете личное участие в торжественных юбилейных мероприятиях. Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим, сказал глава государства.

Путин заявил, что Россия высоко ценит независимый, суверенный курс Сербии в международных делах.

Отношения России и Сербии носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, добавил президент.

«Дружба наших братских народов закалилась в те суровые военные годы. Это прочная основа отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией. Оно носит конструктивный и обоюдовыгодный характер, сказал Путин.

В свою очередь Александр Вучич по-русски поздравил Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил за гостеприимство.

«Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны от нацистских захватчиков. Очень благодарны советской армии, что она внесла большой вклад в это освобождение, подчеркнул сербский лидер.

Он добавил, что задача Белграда и Москвы не допустить пересмотра истории. «Мы вместе с вами имеем задачу не допустить ревизию истории. Сегодняшний день показал, что нам надо вместе делать, заметил Вучич.

Вучич также высказал мнение, что российско-сербский товарооборот необходимо увеличить.

«Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот. Считаю, что есть большие возможности так и сделать, сказал президент Сербии.

Также стороны обсудили сотрудничество в энергетике.

«Вы знаете, что у нас есть жизненно важный вопрос. Это вопрос снабжения газом. У нас до сих пор был долгосрочный контракт и у нас были очень хорошие условия. Я должен сказать вам за это спасибо. И мы надеемся, что для нас можно будет сохранить эти условия. И, если я могу сказать, даже улучшить, отметил Вучич.

Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, сказал Владимир Путин.

«Локомотивом наших торгово-инвестиционных связей является энергетика. Мы знаем об этом хорошо. Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии, отметил глава РФ.

Он добавил, что по маршруту «Турецкий поток в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа.

Вучич выразил надежду на визит Путина в Белград. «Спасибо Вам еще раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад. Надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии, сказал он.

Последняя личная встреча Путина и Вучича проходила осенью 2021 года.