Депутат прокомментировал идею "трибунала" против РФ

Инициатива лидеров некоторых стран ЕС, выступивших в поддержку создания антироссийского "трибунала" под эгидой Совета Европы, нацелена на срыв мирных переговоров по Украине. Об этом заявил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Этот шаг предпринимается в тот момент, когда, казалось бы, надо сделать все для того, чтобы реально приступить к мирным переговорам, а сам по себе этот шаг предпринимается, чтобы эти мирные переговоры сорвать, накалить, обострить ситуацию и лишний раз подтолкнуть к тому, чтобы война продолжалась и Россия знала, что не от чего в Европе не отказались, когда дело касается борьбы с Россией. Что касается нынешней идеи трибунала, который якобы должен будет заниматься историей с Россией, на мой взгляд, у них мало шансов на то, чтобы этот трибунал в самом деле выполнил свое предназначение, потому что Россия в отличии от кого бы то ни было, это не та страна, которую можно запугать какими-либо трибуналами, создаваемыми противником. Я уверен, что последствия военных действий, конечно, будут обеими сторонами использоваться: будут и суды, и преследования", - сказал Затулин.

Он отметил, что сама идея создания такого трибунала является следствием распространения идей русофобии на территории стран ЕС.

Также Затулин акцентировал, что заявление о создании антироссийского "трибунала" неслучайно сделано 9 мая - в день 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. "Заявление сделано 9 мая и это безусловно не случайное совпадение. Главная идея, которой сегодня так увлечены на Западе, когда дело касается Второй мировой войны, - поставить на одну доску фашизм и сталинизм, как они говорят. Впервые эта идея на официальном уровне прозвучала в решениях Польского сейма (нижняя палата Национального собрания Республики Польша) в 2007 году после того, как [президент РФ Владимир] Путин обозначил свое представление в Мюнхене, выступив с известной речью. Апогей - это принятие резолюции Европарламентом в 2019 году. Все это возникло, так как они убедились, что с Россией надо бороться, что она не готова быть сателлитом, не готова идти в кильватере у западных стран. Они стали искать, каким образом России можно досадить, когда дело касается истории", - резюмировал Затулин.

Об идее создания трибунала

Как сообщило 9 мая агентство Reuters, лидеры 20 из 27 стран ЕС, собравшиеся во Львове по приглашению Украины, выступили в поддержку создания специального трибунала под эгидой Совета Европы, который, по их замыслу, должен будет "судить руководство России". Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объявил журналистам во Львове, что эта структура будет заседать в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига на следующей неделе выступит там со своими обвинениями.

Песков прокомментировал планы по созданию в ЕС антироссийского «трибунала»

В начале года Еврокомиссия сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина заложили правовые основы для создания специального трибунала по неким "преступлениям России" на Украине. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные международные структуры и так называемые эксперты "сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность". Он напомнил, что эти эксперты "молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки" против своих же граждан, которые не приняли смену власти в стране.