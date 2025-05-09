Путин назвал одного из ключевых партнеров России в Африке

Египет в настоящее время является одним из ключевых партнеров России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Глава России напомнил, что Египет был опорной базой для союзников СССР по антигитлеровской коалиции в Северной Африке.

В феврале 1945 года Египет официально объявил войну странам оси и, таким образом, входит в число государств-победителей, заметил Путин.

Символично, что дипломатические связи между СССР и Египтом были установлены именно во время войны — в августе 1943 года, после разгрома гитлеровцев на Курской дуге, отметил президент.

«Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях Договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Египет является одним из ключевых партнёров России в Африке. Он добавил, что по итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных $9 млрд, а за первые два месяца текущего года ещё вырос на 80% с лишним.

Кроме того, уточнил президент, Россия и Египет координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке.