Запад "выбешивается" и испытывает бессильную злобу, когда понимает, что факты и историческая память на стороне России, и эти категории не сломлены и не преданы забвению. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что глагол "выбешивает" абсолютно точно характеризует сущность Запада, которая проявляется во время празднования Россией 80-летия Победы, поскольку он отсылает к слову "бесы".

"Об этом же писал, кстати говоря, и Федор Михайлович Достоевский много-много лет назад: о влиянии того самого ультралиберализма, который уничтожал в человеке человеческое, сущность, душу. И тогда он и написал бессмертное произведение "Бесы", - напомнила дипломат.

"Когда они понимают, что и история Второй мировой войны, и факты, и документы, и наше внутреннее состояние, наша историческая память не сломлены, не преданы забвению, мне кажется, они внутренне чувствуют фиаско. И отсюда такая бессильная злоба, - продолжила дипломат. - И второй момент: они понимают, что то, куда они подталкивали весь мир - я уверена, они были убеждены на 100%, что им просто нужно нажать кнопку и перевести эти рельсы немножко, на несколько градусов, и мир покатится совершенно в другую сторону. А этого не случилось".

Официальный представитель МИД обратила внимание, что мир уже видел, к чему приводят эксперименты западников с отходом от истинных ценностей в пользу наносных.

"Вторая мировая война как цепочка или как очередной этап в цепочке вот этой же самой идеологии. Что это было? Это было уже не просто бесовство, это был настоящий ад. Мне кажется, сейчас с ними происходит то же самое", - пояснила Захарова.

Она напомнила об ответе главы МИД РФ Сергея Лаврова на заданный ему в 2022 году вопрос, смогут ли отношения России с Западом стать прежними. "Сергей Викторович Лавров в 2022 году произнес именно это слово: когда перебесятся. Вы понимаете, это же не фигура речи, и это не просто метафизика. Когда из героев делают антигероев, а антигероев возводят на пьедестал - это и есть расчеловечивание, это и есть бесовщина, это и есть ад на земле. Когда экскаваторами - вы подумайте, экскаваторами - эксгумируют тела красноармейцев, которые сражались с абсолютным злом, так записано в том числе и в решениях Нюрнберга, который не подлежит пересмотру, и они не перевозятся с почетом, а под шумок переносятся куда-то на окраины, это и есть расчеловечивание, это и есть та самая бесовщина", - добавила дипломат.

"Право цветущего сада"

По словам Захаровой, страны Запада "из века в век" считали себя исключительными на ложных основаниях, поскольку они где-то захватили колонии, где-то создали "полуколонии" с людьми "вроде бы свободными, но от них абсолютно зависимыми".

"У них создалось ложное ощущение того, что они управляют всем миром. У них создалось ложное ощущение того, что они являются миссионерами, и они знают, как жить, и они обязаны сломать устои всех стран и народов без учета традиций, без учета особенностей, без учета исторического этапа развития, насадить свои идеалы. Но и это не самое страшное, ведь это же были даже не столько ложные идеалы, сколько ложное использование этих идеалов - вроде бы под тем самым христианским миссионерством, которое западные страны привносили на другие континенты, должно было бы скрываться или внутри должны были быть те самые истины, которые составляли суть изначально западной цивилизации. По большому же счету под этими флагами - благородными, светлыми и чистыми - на самом деле шла очень грязная работа по отъему ресурсов", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД привела в пример "Библию для рабов", которая издавалась в Британии для колоний и из которой было изъято упоминание о свободе человека и равенстве перед богом.

"Эта идеология неоднократно проявлялась в ходе мировой истории за последние столетия, - продолжила она. - Ярчайший пример - это, конечно, Вторая мировая война, когда под лозунгами того, что есть люди якобы расово превосходящие других, творились чудовищные дела: газовые камеры, выкачка крови у детей в пользу солдат Вермахта, Рейха и так далее, заживо закопанные люди, сожженные села, города, простите меня, но это ведь история буквально нового времени, если не сказать, еще новейшего, ее еще помнят, это использование человеческой кожи для изготовления предметов обихода. Это все прожили наши с вами предки".

Эта идеология на Западе, по мнению Захаровой, не изжита до сих пор, хотя даже по уровню сервиса, который западники используют как мерило, многие страны и даже целые регионы уже их обошли. Она добавила, что весь предлагаемый коллективным Западом миропорядок сводится к "праву сильного, праву западного", которое раньше у них называлось "право белого человека", а теперь стало "правом цветущего сада".

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"Когда мы с фактами на руках отстаиваем тот самый миропорядок, который был основан по итогам Второй мировой войны, с учетом устава ООН, с учетом роли Организации Объединенных Наций, с учетом нашего вроде бы общего прошлого, с учетом тех ошибок, которые были совершены человечеством 80 лет назад и тех свершений, за которые была заплачены такая колоссальная цена - они не могут с этим примириться, они не могут, потому что иначе им нужно признать свою неправоту, свою ложную ориентацию - то, что многие десятилетия они провозглашали ложные ценности, что занимались не по-настоящему развитием, не по-настоящему гуманитарной сферой, а все это было наносное, все это было ложно придуманное и так далее", - заключила Захарова.

Полный текст интервью будет опубликован в 18:30 мск.