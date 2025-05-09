Россия направит представителя на интронизацию нового папы Римского

Ушаков: российская сторона выберет представителя на интронизацию папы Римского
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру», — сказал помощник российского лидера.
Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая.
8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Он стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.
В ходе выступления он заявил, что люди, которые считают Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером, отрицают веру. По его словам, вере «предпочитают другую безопасность». Папа Римский пояснил, что речь идет о «технологиях, деньгах, успехе, власти и удовольствии».
Ранее Лев XIV продемонстрировал преемственность Франциску на своей первой мессе.