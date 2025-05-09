Песков прокомментировал планы по созданию в ЕС антироссийского «трибунала»

Москва не будет реагировать на инициативу ряда европейских стран по учреждению антироссийского «трибунала», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикации в западной прессе о создании «трибунала».

«Мы не реагируем на это», — отметил Песков.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что главы МИД 20 стран ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала».

По его словам, этот орган будет находиться под эгидой Совета Европы, он должен будет «судить руководство России» за мнимые преступления на Украине.

Зеленский обратился с призывом к союзникам о спецтрибунале для России

Министр пояснил, что на следующей неделе на заседании организации выступит глава МИД Украины Андрей Сибига.