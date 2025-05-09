Путин заявил о развитии отношений России и Бразилии

Отношения России и Бразилии поступательно развиваются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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Президент Бразилии прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявил Путин, постоянно поддерживаются контакты между странами на высоком уровне.

"Вы всегда находите возможность лично принимать российских представителей, когда они приезжают в Бразилию с рабочими визитами", - отметил российский лидер.

Путин вспомнил, что беседы с бразильским лидером всегда проходили в хорошей дружеской обстановке и по-деловому.

"Во многом благодаря личным контактам за предыдущие годы нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - считает президент.

Он также напомнил, что в предыдущий раз его собеседник приезжал в Россию 15 лет назад, тогда было принято совместное заявление, посвященное 65-летию окончания Второй мировой войны.

"День Победы всегда будет иметь особое значение для наших народов, сражавшихся против фашизма", - уверен Путин.

Он обратил внимание на то, что Бразилия присоединилась к антигитлеровской коалиции, внесла свой вклад в общую победу над врагом.

"Знаю, что в Бразилии, как и у нас в России, чтут память о тех событиях, отдают дань уважения подвигу победителей", - подчеркнул президент РФ.

Он добавил, что развивается двухсторонняя торговля, на долю Бразилии приходится значительная часть товарооборота РФ со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок. А Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров", - перечислил Путин.

Кроме того, страны тесно взаимодействуем на международной арене, добавил он.

Его собеседник, в частности, сообщил, что его визит направлен на продолжение строительства стратегического партнерства двух стран. У Бразилии "много интересов в России", сказал он, уточнив, что речь в том числе о технологиях, науке.

"У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии. И у нас сейчас есть возможность, чтобы наши коммерческие отношения росли", - заявил бразильский президент. "Мы заинтересованы обсудить военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы и, прежде всего, вопросы энергетики", - сказал также он.

Собеседник Путина в своем выступлении раскритиковал тарифную политику президента США Дональда Трампа, которая, по его словам, "закапывает" вопрос свободной торговли.