Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении высказались по конфликту на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи в Москве высказались об урегулировании конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стороны убеждены, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял ранее, что вопросы урегулирования украинского конфликта пока не обсуждались на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле.

Путин обратился к Си Цзиньпину, провожая его после приема

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Россию на этой встрече представляют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.