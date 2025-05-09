Путин оценил походку Фицо после приема в Кремле

Президент России Владимир Путин после кремлевского приема обратил внимание на спортивную манеру ходьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Путин во время прощания после приема в Кремле в рамках празднования 80-летия Победы обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо со словами: «У вас прямо такая спортивная походка», передает ТАСС.

Фицо, улыбнувшись, ответил утвердительно и поинтересовался, будет ли у них еще встреча в этот день. Путин подтвердил, что они еще увидятся позже.

В Кремле отреагировали на приезд Вучича и Фицо в Москву

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы настоящим «актом героизма».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.