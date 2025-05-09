В Кремле отреагировали на приезд Вучича и Фицо в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма визит главы Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.

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В пятницу, 9 мая, на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций.

«Если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто, наверное, такой акт героизма фактически. Героизма действительно, потому что настолько продемонстрировать суверенную волю, отдать должное памяти Дня Победы, несмотря на это неприкрытое оголтелое давление — это, конечно, достойно самой высокой оценки», — отметил Песков.

Вучич назвал братской встречу с Фицо в Москве

Ранее сообщалось, что в Москву на торжественные мероприятия прибыли лидеры Китая, Бразилии, Венесуэлы, Конго, Узбекистана, Белоруссии и ряда других стран.