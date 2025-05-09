Многочисленные угрозы со стороны Украины никак не смогут помешать празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение в пятницу, 9 мая, выразил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

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Парламентарий отметил, что не видит смысла в том, чтобы постоянно оглядываться на «лающих шавок».

— Собака лает — караван шагает. Если на каждую шавку оглядываться. Мы знаем куда мы идем, мы знаем, как нам это делать. Ничто не помешает русской военной машине, — цитирует его слова Life.ru.

6 мая член Совета Федерации Андрей Климов заявлял, что европейским странам стоит молиться на благоразумие российских властей в случае возможных провокаций 9 Мая. Киевские власти, вероятно, предпримут попытки сорвать праздничные мероприятия, поскольку для президента Украины Владимира Зеленского как шоумена важен высокий медийный эффект.

Недавно украинский лидер отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю 9 Мая. Взамен он настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он также предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 мая в Москве.