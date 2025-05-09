Власти РФ не собираются реагировать на планы некоторых стран Евросоюза по созданию антироссийского трибунала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы не реагируем на это", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что 20 из 27 стран Евросоюза, представители которых собрались во Львове по приглашению Украины, поддержали идею создания специального трибунала для суда над руководством Российской Федерации. Суд, как заявлялось, якобы намечен под эгидой Совета Европы.

Еврокомиссия ранее уже объявляла о намерении создать такой трибунал, обвинив Россию в совершении преступлений на Украине. Песков, критикуя эту инициативу, подчеркивал, что европейские структуры сознательно занимают одностороннюю позицию и отказываются признавать реальность. Он также вспомнил, что те же структуры молчаливо наблюдали за действиями киевского режима с 2014 года, когда тот отправил танки против своего населения.