В Кремле назвали число иностранных лидеров на параде Победы

На параде Победы на Красной площади присутствовали 29 глав иностранных государств, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве.

«Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с [президентом России] Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых — участники специальной военной операции», — отметили в пресс-службе.

Российский лидер лично встретил иностранных гостей в Кремле и в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад Победы.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония отказались пропускать самолеты глав государств и правительств европейских стран через свое воздушное пространство в Россию.