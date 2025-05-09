Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин в ходе выступления, трансляцию которого ведет «Рамблер», поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил, что Россия ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества.

«День Победы — главный праздник для России», — подчеркнул Путин.

Президент заметил, что правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна поддерживает участников СВО.

«Наши отцы деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину. Наши историю, культуру, традиционные ценности», — сказал Путин.

LIVE: Парад в Москве на День Победы 9 мая 2025 года

СССР принял на себя самый свирепый удар врага, напомнил президент. Он добавил, что героизм народа был массовым.