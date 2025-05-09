Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин в ходе выступления, трансляцию которого ведет «Рамблер», поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Глава государства отметил, что Россия ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества.
«День Победы — главный праздник для России», — подчеркнул Путин.
Президент заметил, что правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна поддерживает участников СВО.
«Наши отцы деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину. Наши историю, культуру, традиционные ценности», — сказал Путин.
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СССР принял на себя самый свирепый удар врага, напомнил президент. Он добавил, что героизм народа был массовым.