Жители Украины и Молдавии, которым приходится праздновать День Победы "за закрытыми ставнями", не должны сдаваться.

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Такое заявление в ходе интервью для ТАСС сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат призвала украинцев и молдаван открыть семейные фотоальбомы и почтить память предков.

По ее словам, 9 мая людям стоит вспомнить, как их дедушки и бабушки встали на защиту мира.

"Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение", — сказала Захарова.

Она добавила, что почитающим подвиг советских военных жителям Украины и Молдавии необходимо быть сильными при отстаивании истины. В то же время дипломат раскритиковала украинские власти за то, что они запрещают ветеранам Великой Отечественной войны носить символику георгиевской ленты и петь песни тех лет на русском языке.

"Это самоотверженный подвиг тех, кто все-таки продолжает это делать", — добавила представитель министерства.

8 мая пресс-служба Кремля сообщила о вступлении в силу инициативы президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии с Украиной в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Ожидается, что Киев "последует примеру" Москвы. Но, если украинские войска нарушат перемирие, их действиям будет дан "адекватный и эффективный ответ".