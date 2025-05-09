Пушков оценил приезд Вучича в Москву

Президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на 9 Мая. Так его визит на 80-летие Победы оценил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Вучич не убоялся угроз из Брюсселя и проявил политическое мужество. Ему сейчас аплодируют Сербия и Россия, как и все в Европе, кто считает победу над германским нацизмом высшей и подлинной европейской ценностью», — сказал он.

По его мнению, в отличие от Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим другим европейским политикам «нечем гордиться», так как их предки воевали на стороне Третьего рейха. «Для них 9 мая — не День Победы, а день поражения, за которое они хотят взять реванш», — заключил Пушков.

Ранее Вучич побратался с Фицо на фоне Кремля. «Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навек!», — указано в подписи к видео сербского президента.