Полянский: У РФ есть серьезные сомнения в беспристрастности Бербок в ГА ООН

Выдвинутая на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и странными высказываниями, у Москвы есть серьезные сомнения по поводу ее беспристрастности. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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В интервью РИА Новости он отметил, что внезапное выдвижение Бербок в качестве кандидата на пост главы ГА ООН удивило очень многих. Ранее Германия номинировала на этот пост экс-главу ОБСЕ Хельгу Шмид, которая многим представляется гораздо более достойным кандидатом.

"Анналена Бербок… много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи", - отметил Полянский.

По его словам, Бербок запомнилась не только своими весьма странными для человека подобного уровня высказываниями, но и "оголтелой русофобией", а также настырным продвижением приоритетов, которые не разделяют очень многие члены ООН.

Полянский отметил, что в России есть "серьезные и обоснованные сомнения" в том, что Бербок сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи.

"И мы в этом не одиноки", - заключил дипломат.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что покидающая кабинет главы МИД Германии Анналена Бербок всеми силами стремится стать председателем генеральной ассамблеи ООН лишь для того, чтобы украсить свой послужной список, поскольку ее реальная деятельность в новой должности была бы очень ограниченной.