9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади прошел Парад Победы. Парад принял министр обороны России Андрей Белоусов.

Россияне увидели шествие военной техники и пеших расчетов, а в завершение над Кремлем пролетят самолеты. В Москву прибыли десятки иностранных лидеров и делегаций.

В Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Парады также состоялся не только в Москве, но и в многих других крупных городах России, таких как Санкт-Петербург, Волгоград, Мурманск, Смоленск, Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск и Ростов-на-Дону.