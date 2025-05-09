Захарова: Запад не отказался от идеи сегрегации мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение в авторской программе Александра фон Бисмарка в эфире RT DE, что Запад не отказался от идеи сегрегации мира по принципу тех, кто достоин, и тех, кто почему-то не достоин, с их точки зрения, жить полноценной жизнью.

По её словам, несколько столетий назад эти идеи облекались в форму колониализма, империализма, рабства, работорговли, и деления мира на тех, кто является свободным от рождения, и тех, кого якобы «нужно и можно» порабощать. В ХХ веке, подчеркнула Захарова, эта идеология исказилась ещё в более уродскую сторону и приобрела форму нацизма и фашизма.

«Когда показалось идеологам и вдохновителям этой самой философии мало просто порабощать людей других континентов. Им показалось необходимым начать проводить такую же политику в отношении собственных же соседей, собственных же сограждан. Придумывая теории расового превосходства... И я думаю, что эта теория, эта философия, эта идеология, которая на протяжении столетий приобретала разные формы, она жива до сих пор», — сказала дипломат.

В пример она привела слова бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который утверждал, что мир делится на «прекрасный сад и дикие джунгли».

«Под прекрасным садом, конечно, он имел в виду, как мы понимаем, НАТОцентричное сообщество. А дикие джунгли — это, видимо, всё остальное. Это вся та же самая идеология. Поэтому это не про уроки уже, это про то, что само ядро, само зерно этой идеологии — оно, к сожалению, живо», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель российского МИД посоветовала сто раз подумать желающим «нагадить» России.