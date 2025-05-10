Пушков заявил о провале изоляции России

Lenta.ruиещё 6

Мечта Запада о международной изоляции России провалилась еще в первый год украинского конфликта, последующие саммит БРИКС в Казани и празднование Дня Победы в Москве подтвердили этот факт. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков заявил о провале изоляции России
© globallookpress.com
«А участие мировых лидеров в Дне Победы в Москве лишь подтвердило непреложный факт изначальной невозможности изоляции России. Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса», — написал Пушков.

Сенатор Пушков: Украинцы со своими запросами надоели жителям Польши

Ранее сенатор заявил, что президент Сербии Александр Вучич проявил политическое мужество, приехав в Москву на 9 Мая. По его мнению, в отличие от Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, многим другим европейским политикам «нечем гордиться», так как их предки воевали на стороне Третьего рейха.

Политика
Александр Вучич
Роберт Фицо
Алексей Пушков
БРИКС
Москва
Сербия
Словакия
Казань
День Победы