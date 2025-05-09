Говорить о некой посреднической роли Германии в рамках украинского урегулирования сейчас не приходится, так как экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель подорвала доверие к Берлину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ведущий программы "Реальная политика" на канале RT DE Александр фон Бисмарк в разговоре с Захаровой высказал мнение о том, что Германия очень хорошо подходит на роль посредника в Европе, стараясь выступить в данном качестве между Россией и Украиной.

"К сожалению, бывший канцлер ФРГ Меркель подорвала доверие мирового сообщества к посреднической функции Германии", - цитирует РИА Новости ответ представителя МИД РФ.

Это доверие, отметила Захарова, можно будет когда-нибудь только попытаться восстановить.

"О какой посреднической роли вы сейчас говорите?", - добавила она.

Дипломат напомнила, что Меркель и Берлин в целом до 2022 года преподносили себя как честного участника нормандского формата, действующего для реализации минских договоренностей. Однако затем экс-канцлер призналась, что о поддержке договоренностей она лишь говорила, а реальной задачей была милитаризация Украины.