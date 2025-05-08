Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы 9 мая, передает корреспондент ТАСС.

Самолет премьера летел в Москву по более длинному, как отмечал ранее портал Dennikn, южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Премьер Словакии ищет способы попасть в Москву на Парад Победы

Трасса спецборта была изменена после того, как в среду самолету главе словацкого правительства отказали в пролете над своей территорией Эстония, Латвия и Литва.