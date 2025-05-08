Вучич на русском поблагодарил Путина за гостеприимство

Президент Сербии Александар Вучич при встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за гостеприимство на русском языке. Видеоролик встречи двух лидеров глава балканской республики опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Спасибо большое за ваше гостеприимство. С праздником вас!", - обратился на русском языке Вучич.